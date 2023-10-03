بايدن يهنئ العراق بالعيد الوطني

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل، اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي".واضافت ان "السفيرة سلمت في بداية اللقاء الوزير رسالة الرئيس الأمريكيّ جو بايدن الموجهة إلى رئيس جمهورية العراق عبداللطيف جمال رشيد، والتي تتضمن تهنئة حكومة وشعب العراق بمناسبة الذكرى الـ(91) لإستقلال العراق".وتابعت ان "بايدن أعرب في الرسالة عن دعمه للمسيرة الديمقراطيَّة في العراق وتقوية المؤسسات لدعم الشعب العراقيّ وتنوعه، مؤكدا على ضرورة تحقيق الأمن في العالم عبر الاستمرار في دحر إرهابيّ داعش".وذكرت الوزارة ان "بايدن اشار في رسالته إلى تطلعه للمشاركة في الأولويات المشتركة وتقوية الشراكة بين بغداد وواشنطن، وتمنى يوماً وطنياً سعيداً لشعب العراق وحكومته".وأكدت، ان "وزير الخارجية والسفيرة الاميركية ناقشا اللقاءات التي تمت في نيويورك بين الوفد الأمريكيّ والوفد العراقيّ برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".