السوداني وبلاسخارت على طاولة واحدة لبحث عدة ملفات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت"، مشيرا الى انه "خلال اللقاء، جرى بحث علاقات التعاون بين العراق والبعثة الأممية، ومراجعة الاستراتيجية المستقلة لعمل البعثة في العراق، ومناقشة البرامج والمشاريع المشتركة التي تنفذها البعثة في عدد من مناطق العراق، فضلاً عن متابعة الجهود والاستعدادات المبذولة من أجل إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الأول المقبل".كما شهد اللقاء استعراض جهود العراق في معالجة ملف النازحين، وعودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم بعد توفير الأجواء اللازمة التي تدعم استقرارهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وكذلك مناقشة جهود العراق في مواجهة تحديات المناخ، وإجراءاته لمعالجة مشكلة الجفاف، وفقا للبيان.