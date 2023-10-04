الحكيم لرومانوسكي: الانتخابات المحلية مهمة لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة بالعراق

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم استعرض في لقائه مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد إلينا رومانيسكي نتائج حضور العراق باجتماعات الأمم المتحدة والانفتاح الدولي والإقليمي على العراق ومتابعة تطوراته السياسية والأمنية"، مشيرا إلى "طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين".ودعا إلى، "إدامة اجتماعات اللجان المشتركة بين الجانبين"، مبينا أن "هذه اللقاءات كفيلة بإيجاد المعالجات للإشكاليات أو لتقريب وجهات النظر في بعض الملفات".وأكد، "أهمية الانتخابات المحلية المقبلة"، موضحا أن "هذه الانتخابات مهمة لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة في العراق"، مشددا على "إقامتها في وقتها المحدد والتنافس على أساس البرامج الخدمية باعتبار أن مجالس المحافظات مجالس خدمية تعنى باحتياجات المواطنين اليومية".وشدد الحكيم، أيضا على دعم الحكومة، مبينا أن "دعمها سيعزز من استقرار العراق وسيسهم في تعميق مصالح العراق مع دول المنطقة والعالم"، كما أكد "أهمية استقرار العراق كشرط رئيس لاستقرار المنطقة والعالم وهذا ما أثبتته الأحداث والتجارب".