زيدان والجنابي يبحثان الملفات المحالة من لجنة النزاهة النيابية للقضاء

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب زياد الجنابي وبحث معه اجراءات القضاء في نظر الملفات المحالة من لجنة النزاهة في مجلس النواب".صورة من اللقاء: