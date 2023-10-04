"اتهمه بالسير على خطى صدام".. الحلبوسي يشكو مشعان الجبوري عند محكمة الكرخ

السومرية نيوز – سياسة



تقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية تضمنت قذفا وتشهيرا عند محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بحق القيادي في تحالف السيادة مشعان الجبوري الذي ظهر في لقاء تلفزيوني على شاشة السومرية أمس الثلاثاء.



وبحسب الشكوى المقدمة لمحكمة الكرخ، فإن الجبوري وجه "اتهامات" لرئيس مجلس النواب عبر برنامج "بالمختزل"، بقوله إن "الحلبوسي يسير على خطى صدام والترويج لفكرة إقليم الأنبار المدعومة من إسرائيل"، إضافة الى اتهامه بالسيطرة على ثروات المحافظة.. وأدناه نص الشكوى المقدمة: