السوداني ومبعوث الرئيس الفرنسي يبحثان زيارة ماكرون الى العراق

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل".وقدّم دوريل، في مستهلّ اللقاء، تعازيه إلى العراق، حكومةً وشعباً، بحادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية، متمنياً الرحمة للضحايا، وللجرحى الشفاء العاجل، بحسب البيان.وأضاف البيان انه "جرت، خلال اللقاء، مناقشة الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق، وبحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفقاً للاتفاقية الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، خصوصاً في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة".