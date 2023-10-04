مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 19 من الفصـــل التشريعـــي الثاني - للسنـة التشريعية الثانية في الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأشار إلى أن عدد الحضور بلغ 172 نائباً.