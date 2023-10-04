البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم غد الخميس".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته الـ19، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 172 نائباً.