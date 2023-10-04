البرلمان يعلن جدول اعمال جلسة الغد

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان جدول اعمال جلسة يوم غد الخميس سيتضمن "استضافة ممثلي الحكومة لمناقشة (استجابة الحكومة لمخاطبات اللجان النيابية والنواب ووضع الية للتعاون وتعزيز الدور الرقابي وفقا للدستور".وأضافت ان "الجلسة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر".