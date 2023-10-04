على رأسها زيارة ماكرون.. بغداد وباريس تناقشان جملة من الملفات

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ السومرية نيوز، ان "حسين استقبل مُستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهوريَّة الفرنسيَّة باتريك دوريل، وجرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وباريس وسبل تعزيزها من خلال زيادة حجم التعاون في المجالات كافة وفقاً للاتفاقيَّة الاستراتيجيَّة الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة".وناقش الجانبان، بحسب البيان، "الزيارات المشتركة بين مسؤولي البلدين، وعلى رأسها الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إلى بغداد، وزيارة وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة المرتقبة إلى بغداد نهاية الشهر الجاري".