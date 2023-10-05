نائب سابق يطالب جماهيره بالتظاهر "بدون ملابس" ضد الحلبوسي.. ما القصة؟ (فيديو)

وبحسب فيديو مصور، اطلعت عليه السومرية، فإن "النائب السابق، ليث الدليمي، وخلال اجتماع مع عدد من الجماهير الداعمة له، طالب بالتظاهر ضد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي".وبحسب الفيديو، طالب الدليمي، الجماهير، بـ"التظاهر، بدون ارتداء الملابس، والإبقاء على (الملابس الداخلية) فقط"، عازياً السبب الى أن "الخروج بهذه الطريقة سيلفت انظار العالم الإسلامي والعربي، ويقف معكم".وأضاف: "حقنا نعرف أين هو ولابد من الحصول عليه، ولن نسمح للحلبوسي باستخدام مقدرات الدولة بشراء ذمم السياسيين؛ لكي يحصل على قرار باطل"، مؤكداً أن الأخير "رجل مزور، وانا لم اتنازل عن حق المنطقة نهائياً، ولن اتنازل".وقال النائب السابق، للجماهير: "أعدوا العدة للتظاهر، وتذكروا بأن تتظاهروا بـ(الملابس الداخلية)؛ لكي نوضح لهم موقف مناطق شمال بغداد".وبتأريخ 15/1/ 2023، وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على استقالة النائب، ليث الدليمي، من البرلمان.وجاء في وثيقة وردت لـ السومرية نيوز مذيلة بتوقيع الحلبوسي، انه "استنادا الى المادة (12 /ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018:ـانهاء عضوية (ليث مصطفى الدليمي) في 15/1/2023 بناءً على طلبه".وكشف النائب ليث الدليمي، أسرار استقالته الجدليّة، متهما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"التزوير".وذكر الدليمي أن "رئيس مجلس النواب محمد الحبلوسي طلب مني تقديم استقالة غير مؤرخة موقعة مني تحت صفة النائب، وكذلك تقديم ورقة بيضاء موقعة من المواطن (ليث الدليمي) دون صفة عضوية البرلمان حتى يستغل طلب الاستقالة متى يشاء".