البرلمان يعقد جلسته الـ20

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب عقد جلسته العشرين من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الثاني".وأضافت ان "الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".