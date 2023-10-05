مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار اخر".وكان مجلس النواب قد عقد في وقت سابق اليوم جلسته العشرين من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".