تتابعون في نشرة السومرية.. الكلداني يكشف تفاصيل جديدة عن فاجعة الحمدانية

• الكلداني ينفي صلة بابليون بصاحب قاعة الاعراس.. ويتهم الحزب الديمقراطي بمحاولة تسقيطهم.• في سابقة جديدة.. مصارف تمتنع عن تسليم المودعين اموالهم بالدولار.. وشركات صرافة تطالب باعادتها لمزاد العملة.• دعوات برلمانية لتدويل قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله.. وتأكيد على ضرورة إبطال الاتفاقية.• بعد تزايد حالات الطلاق.. تواقيع نيابية لتعديل قانون الاحوال الشخصية في البلاد.