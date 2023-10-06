بمناسبة "عيد جما".. السوداني يؤكد مواصلة الجهود لدعم حقوق كلّ المكوّنات 

وقال رئيس الوزراء، في تدوينة له على موقع "X"، تابعتها السومرية نيوز: "خالص التهاني لأبناء شعبنا من المواطنين الإيزيديين بمناسبة حلول (عيد جما)، وهي مناسبة لترسيخ المحبة والتعايش والتآخي، وتأكيد مواصلة جهود الحكومة في دعم حقوق كلّ المكوّنات وإنصافهم".وأضاف: "خططُنا وبرامجنا في الخدمات والإعمار تستهدف تحقيق تطلّعات أبناء شعبنا في كلّ مكان من أرض العراق".