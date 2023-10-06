العراق يوضح حقيقة إيقاف شحنات الدولار من الفيدرالي الأمريكي

وقال المركزي العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "شحنات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي تسير وفق جدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين وجرى أمس الخميس استلام الشحنة في توقيتها، نافياً الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إيقاف أو تخفيض في الشحنات المرسلة إلى البنك".ودعا البنك المركزي العراقي، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نشر المعلومات التي تخص السياسة النقدية في العراق وأخذها من مصادرها المعتمدة عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".