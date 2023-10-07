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بعد "طوفان الاقصى".. المالكي يوجه دعوة للعرب والمسلمين
سياسة
2023-10-07 | 03:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,091 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
وجه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، دعوة للدول الإسلامية والعربية بعد عملية "طوفان الأقصى" التي تقودها حركة حماس ضد إسرائيل، في غزة.
وقال المالكي، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "نتابع باعتزاز وفخر الهجوم الشجاع والتخطيط الموفق للعملية العسكرية التي قامت بها قوات القسام ومعهم اخوانهم المجاهدون من الفصائل الفلسطينية المجاهدة ضد قوات الاحتلال الصهيوني".
وأضاف، أن "هذه العملية المباركة النوعية كانت خارج قدرة، وتفكير قوات الاحتلال وحكومة العدوان من خلال إطلاق الاف الصواريخ وتسلل اعداد من المجاهدين الفلسطينيين الى عمق الكيان والسيطرة على احدى قواعد جيش الاحتلال واسر عدد من جنوده".
وذكر المالكي، ان "القوات الصهيونية اليوم امام حالة من الهلع لإنها لم تكن تتوقع هذه الشجاعة والبسالة والتخطيط"، مردفاً بالقول: "نبارك للأخوة الفلسطينيين عمليتهم (طوفان الاقصى) النوعية، ونتمنى ان تتضافر جهود كل فصائل المقاومة داخل وخارج الاراضي المحتلة ضد هذا العدوان الغاصب".
ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون، الدول الاسلامية والعربية الى "الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم مطلبه في تحرير اراضيه من الارهاب الصهيوني".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وقال الضيف إنه "اليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار هذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه.. نفذوا هجماتكم على المستوطنات بكل ما يتاح لكم من وسائل وأدوات".
وأضاف أنه "بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، فقد آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
ودعا الضيف "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع مقاومة فلسطين".
وذكر: "اليوم كل من عنده بندقية ليخرجها، هذا أوانها، وليخرج كل منكم بشاحنته أو سيارته أو بلطته، اليوم يفتح التاريخ أنصع وأشرف صفحاته".
ولفت الضيف إلى أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، وسبق وأن حذرنا العدو من قبل، لكنه دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، وهو ينتهك حريات حقوق الأسرى، والمستوطنون يعربدون ويسرقون ممتلكات المواطنين".
وتابع: "أطلقنا خلال نصف ساعة 5 آلاف صاروخ تجاه مستوطنات ومدن العدو، وندعو شباب الضفة لكنس الاحتلال من أراضيهم.. فلنشعل الأرض لهيبا دفاعا عن الأقصى".
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