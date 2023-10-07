المالكي يلتقي الأعرجي ويؤكد أهمية تعزيز سلطة الدولة بما يدعم أمن الحدود

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المالكي استقبل بمكتبه اليوم مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطوُّرات الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في العراق والمنطقة".واكد رئيس ائتلاف دولة القانون "ضرورة ترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة ومواصلة تكثيف الجهود بما يدعم أمن الحدود"، معربا عن "امله في ان يساهم الاتفاق المبرم بين العراق وإيران الى عودة الهدوء في المناطق الحدودية بين البلدين".وأضاف، ان "مسألة عودة النازحين إلى مناطق سكناهم واغلاق مخيمات النازحين امر في غاية الاهمية بعد هزيمة داعش الارهابية، وضرورة والارتقاء بواقع الخدمات فيها، والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وإدامتها وبما يعزز ثقة المواطن بالدولة".بدوره أستعرض الاعرجي "زيارته الاخيرة الى طهران وكردستان والاتفاق الحدودي بين العراق وإيران"، مؤكداً ان "ما حصل هو جزء من سياسة الحكومة في ايقاف الاعتداء على حدودنا، حيث ذهبنا الى الاتفاق الثنائي والذي كان من ضمن بنوده نشر قوات حرس للحدود ونزع الاسلحة وافراغ المعسكرات ومنع تسلل المسلحين".