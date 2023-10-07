الحلبوسي وأردوغان يبحثان تطورات أوضاع المنطقة

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى رئيسَ الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة".وجرى، خلال اللقاء، "التباحث حول تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".