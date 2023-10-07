رئيس مجلس القضاء يبحث مع السفيرة الامريكية الملفات المشتركة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، مع السفيرة الامريكية عدد من الملفات القضائية المشتركة بين البلدين.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ سفيرة الولايات المتحدة في العراق السيدة الينا رومانوسكي وبحث معها عدد من الملفات القضائية المشتركة بين البلدين".