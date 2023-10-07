العزم يدعو الى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على غزة

وذكر التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يؤكد على موقفه الثابت بِشان القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم ورفض كل اشكال العنف والاستيطان والاستفزاز التي تمارسها الة الاحتلال الصهيوني".ودعا التحالف المجتمع الدولي "متمثلا بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية الى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والعمل الجماعي المشترك لحقن دم الشعب الفلسطيني بما يضمن احلال الامن والاستقرار على جميع الأراضي الفلسطينية".