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تأكيد على وحدة الموقف العربي.. العراق والأردن يبحثان تطورات الأحداث الفلسطينية
سياسة
2023-10-08 | 08:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,377 مشاهدة
بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "بحث اليوم، هاتفياً مع الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، "أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي، والتحرك العاجل لإيقاف التصعيد والعمل المشترك لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كانت السبب الأساس في توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
كذلك جرى التشديد، على "ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تمّ تجاهلها من قبل الكيان الصهيوني ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية، نحو استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
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