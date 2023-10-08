مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن فلسطين

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة مغلقة طارئة بشأن فلسطين.

وبحسب وسائل اعلام، فإن "مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة دون مشاركة مندوبي فلسطين واسرائيل".

وفجر أمس السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ من قطاع غزة، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.