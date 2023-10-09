السوداني يبحث مع السفير الأوروبي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني استقبل سفير الاتحاد الأوربي الجديد في العراق، توماس سايلر"، مقدماً "التهنئة له بمناسبة استلام مهام عمله سفيرًا للاتحاد الأوربي في العراق".وتناول اللقاء، "العلاقات بين العراق والاتحاد الأوربي، وسبل تطويرها في جميع المجالات، كما جرت مناقشة اتفاقية الشراكة العراقية الأوربية، وبحث عمل الشركات الأوربية في العراق، في ظل توفر الكثير من الفرص الاستثمارية والبيئة الآمنة لعملها في البلد؛ خصوصًا بعد انضمام العراق إلى البنك الأوربي للاستثمار والتنمية".وبحث السوداني مع السفير الأوروبي "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، داعيًا إلى "ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوربي دورًا حاسمًا من أجل تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".وأشار السوداني إلى "وجوب مواجهة ظاهرة خطاب الكراهية الذي تصاعد مؤخراً في بعض الدول الأوروبية والذي تمثل بالتجاوز على المقدسات وحرق المصحف الشريف، بما لا يبرره مفهوم حرية التعبير".