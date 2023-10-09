رئيس الجمهورية يؤكد أهمية إقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم في قصر بغداد، وفد كتلة تقدم النيابية برئاسة عبد الكريم عبطان الجبوري"، مبينة انه "تم بحث مجمل التطورات على الساحة السياسية".وأكد "أهمية تنشيط عمل مجلس النواب لتشريع وإقرار القوانين ذات التماس المباشر بحياة المواطنين ومن بينها قانون المجلس الأعلى للمياه وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة وقانون مجلس الاتحاد"، مشدداً "على لزوم وضع مصالح الشعب فوق كل الاعتبارات".وناقش الاجتماع موضوع اعمار المحافظات المحررة وتأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات لساكنيها كونها عانت من الإرهاب وجرائم عصابات داعش، وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وضرورة إجراءها في موعدها حسب التوقيتات الدستورية وضمان نزاهتها وشفافيتها وإنجاحها بما يحقق الارتقاء بالواقع الخدمي والصحي والاقتصادي ودعم الجهد الحكومي في هذا المجال".بدورهم قدم أعضاء وفد حزب تقدم شكرهم الرئيس على توجيهاته القيمة، مؤكدين "سعي حزبهم بكامل كوادره وقياداته إلى توسيع التعاون والتنسيق مع بقية الكتل والأحزاب ترسيخا للاستقرار السياسي والأمني في البلاد".