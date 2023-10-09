مجلس الوزراء يوافق على إحالة مشاريع 4 مدن سكنية جديدة لشركات مختصة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء وافق على إحالة مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية مختصة".وأضاف، أن المدن "هي مدينة الجواهري في بغداد، والغزلاني في نينوى، والجنائن الجديدة في بابل، وضفاف كربلاء".