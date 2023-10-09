وزير الخارجية السعودي يصل بغداد

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد.



وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان في مطار بغداد الدوليّ".

