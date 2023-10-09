الحلبوسي يدعو نظيره الصربي لزيارة العراق

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى نظيرَه الصربي فلاديمير اورليج في مقر الجمعية الوطنية الصربية، وعقد جلسة مباحثات وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب العراقي والجمعية الوطنية الصربية".وأكد الجانبان، خلال المباحثات التي جاءت مع ذكرى مرور 65 عاماً على تأسيس العلاقات بين البلدين، "أهميةَ تعزيز التعاون البرلماني الثنائي، بما في ذلك تفعيل لجان الصداقة وتبادل المعلومات والمشاورات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الثنائي وفي المنظمات البرلمانية الدولية".وأكد رئيس مجلس النواب "انفتاحَ العراق في علاقاته مع أصدقائه في العالم ومنها صربيا، والتعاون في مختلف المجالات ومنها التعليم والصحة والزراعة، مشيراً إلى أنه تم إقرار الموازنة الاتحادية في العراق لثلاث سنوات برؤية استراتيجية، داعياً الشركات العالمية الرصينة إلى المساهمة والمشاركة بتنفيذ الخطط والمشاريع التي أعدَّتها الحكومة العراقية في قطاعات عديدة، موجهاً دعوة لنظيره الصربي لزيارة العراق".من جانبه، أكد اورليج "دعمَ بلاده لسيادة العراق وسلامة أراضيه، معبِّراً عن شكره لموقف العراق بدعم صربيا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين والاستعداد للتعاون في المجالات كافة".