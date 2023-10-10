رئيس الجمهورية يؤكد أهمية حصول العراق على حصة عادلة من المياه

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رشيد استقبل في قصر بغداد، الوفد الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) برئاسة مدير شعبة الأراضي والمياه ليفينج لي والوفد المرافق له"، مبينة أن "اللقاء، بحث التعاون القائم بين العراق ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وسبل تعزيزه وبما يصب في دعم قطاعات الزراعة والمياه والأغذية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي".وأكّد رئيس الجمهورية، أن "التغير المناخي يمثل تحديا كبيرا للمنطقة، وخصوصا في العراق جراء تراجع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وتفاقم حالة الجفاف والتصحر وتأثيراتها البالغة على قطاع الزراعة"، لافتا إلى "الجهود الحثيثة لتحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك من أجل المحافظة على الثروة المائية، والعمل على حماية البيئة وإقامة مشاريع التشجير والتوعية المجتمعية حولها".وأشار إلى "ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع دول الجوار للتغلب على أزمة المياه خصوصا أن منابع المياه تقع خارج العراق، والاستفادة من التشريعات الدولية لتنظيم وتقسيم المياه بين الدول لتجنب حرمان أي بلد من حقه في المياه".وأضاف رئيس الجمهورية أن "العراق يركز حاليا للحصول على حصة عادلة من المياه، وضرورة تزويد العراق بالخطط التشغيلية لدول الجوار من المياه، وكميات المياه التي يحتاجونها، كما تطرق الرئيس إلى "حصة العراق في رئاسة المنظمات الدولية".وقدّم التهنئة إلى "المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة السيد شو دونيو بمناسبة إعادة انتخابه متمنيا له النجاح في عمله".كما تم في اللقاء، بحث "مواضيع الجفاف وتخزين المياه والتصحر والعواصف الرملية والترابية، وتطوير أنظمة الري واستصلاح الأراضي، إضافة إلى محطات الأرصاد الجوية، ومشروع (WaPOR)، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها".من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن "سعادتهم بلقاء رئيس الجمهورية"، مشيدين بـ"طروحاته واهتمامه الكبير بقضية المياه والزراعة، واستعرضوا أطر التعاون القائمة بين منظمة (فاو) والجانب العراقي عبر المؤسسات الحكومية ذات العلاقة".