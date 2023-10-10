مباحثات في سلسلة ملفات بينها فلسطين.. السوداني يلتقي بوتين في موسكو

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى، خلال اللقاء، عقد اجتماع موسع ضم الوفد الرسمي العراقي والجانب الروسي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق، الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده".وشهد اللقاء "التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة، داعياً روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية".من جانبه، أشار الرئيس الروسي إلى "عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مبيّناً أن قطاع الطاقة يُعد مجالاً واعداً ومفتوحاً نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال".كما رحّب بمشاركة السوداني في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده يوم غد، وهو يمثل فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطّاعات الطاقة والنفط والغاز، وفق البيان.وبشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، أشار بوتين إلى "تحركات وجهود تُبذل على مسار وقف التداعيات الأمنية الخطيرة التي أخذت تتصاعد بشكل واضح".