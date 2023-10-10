العراق وصربيا يبحثان حسم ملف إعادة الآثار العراقية "المُهربة"

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى رئيسَ مجلس وزراء جمهورية صربيا آنا بيرنابيج، إذ تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة، والتأكيد على التعاون البرلماني والتنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك".كما بحث اللقاء "موضوع الآثار العراقية، وأهمية حسم ملف إعادة الآثار التي قامت السلطات الصربية بضبطها أثناء محاولة تهريبها عبر أراضيها".