بلاسخارت: العراق في وضع يتيح له اغتنام الفرص

وقالت بلاسخارت خلال إحاطتها في مجلس الأمن، إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدمت خطوات مهمة ومبادرات واعدة خلال مضي عام على تشكيلها"، لافتة إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات هامة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي حتى أصبح العراق أصبح في وضع يتيح له اغتنام الفرص".وأضافت، أن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات في الموازنة تسمح بزيادة استثمارات القطاع الخاص".كما أشارت إلى أن "العراق بذل جهوداً لتأمين حدوده مع إيران"، مرحبة "بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا".وبشأن خور عبد الله، أكدت أن "الحكومة العراقية أوضحت بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة".