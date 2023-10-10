من موسكو.. العراق وروسيا يدعوان لوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "أكد لافروف وحسين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيسمح بتجنب سقوط ضحايا جدد وتقديم المساعدة اللازمة للمدنيين المتضررين في الأعمال القتالية".وأضافت: "دعوة كل الأطراف المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان الظروف للاستئناف السريع لعملية مفاوضات كاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي يجب أن تكون نتيجتها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967، تتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل".