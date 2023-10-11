بحضور العلاق.. اجتماع برلماني لمناقشة دعم المبادرة الزراعية (صور)

واكد رئيس لجنة الزراعة في مستهل الاجتماع على ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين من خلال تقديم مبادرات زراعية عن طريق المصرف الزراعي للمساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي للبلد.واضاف الخزعلي ان إطلاق مبادرات زراعية تدعم التقنيات الزراعية الحديثة سيساهم بالإضافة الى تحسين الاقتصاد تحسين الواقع البيئي والحد من التصحر والهدر المائي فضلا عن تحسين جودة الحياة المناخية.من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي اهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية إطلاق مبادرات جديد، مؤكدا دعم الجهود التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي.الى ذلك، طالب مدير عام المصرف الزراعي، لجنة الزراعة النيابية بدعم تشريعي من خلال تشريعات تساهم في دعم المصرف الزراعي والذي بدوره سينعكس ايجابا على الواقع الزراعي في العراق.الصور ادناه: