سفيرها في العراق: مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من أمريكا

السومرية نيوز – سياسة



أعلن السفير الصيني في العراق تسوي وي، اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ان مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من الولايات المتحدة وليس لبكين يد في هذا الموضوع.







وبحث اللقاء الذي حضره النائب موجان الساعدي عضو لجنة الصحة والبيئة، اهم المشاكل التي يعاني منها التجار العراقيين في المعاملات التجارية مع الصين والسبل الكفيلة لتذليل العقبات امام التجارة البينية بين البلدين الصديقين.



واكد النائب حسين السعبري على ضرورة تسهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للتجار العراقيين الذين لديهم عمل وتجارة مع الصين لا سيما ان العراق منح تسهيلات كبيرة بهذا الموضوع للمواطنين الصينين الذين يريدون زيارة العراق.



من جانب اخر، طرح السعبري، مشكلة التجار العراقيين الذين يعانون من موضوع الحوالات المالية الى الصين، داعيا الى ضرورة ايجاد حلول بديلة لتسهيل تحويل الاموال الى الصين من خلال فتح فروع للبنوك الصينية في العراق والتعامل بالعملة الصينية والدينار العراقي في التجارة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة النائب حسنين الخفاجي وحضور عددا من أعضائها، وفقا لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز.وبحث اللقاء الذي حضره النائب موجان الساعدي عضو لجنة الصحة والبيئة، اهم المشاكل التي يعاني منها التجار العراقيين في المعاملات التجارية مع الصين والسبل الكفيلة لتذليل العقبات امام التجارة البينية بين البلدين الصديقين.واكد النائب حسين السعبري على ضرورة تسهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للتجار العراقيين الذين لديهم عمل وتجارة مع الصين لا سيما ان العراق منح تسهيلات كبيرة بهذا الموضوع للمواطنين الصينين الذين يريدون زيارة العراق.من جانب اخر، طرح السعبري، مشكلة التجار العراقيين الذين يعانون من موضوع الحوالات المالية الى الصين، داعيا الى ضرورة ايجاد حلول بديلة لتسهيل تحويل الاموال الى الصين من خلال فتح فروع للبنوك الصينية في العراق والتعامل بالعملة الصينية والدينار العراقي في التجارة بين البلدين.

من جهته، أعرب السفير الصيني عن سعادته للحضور الى مجلس النواب ولجنة الاستثمار للاستماع الى اراء السادة الاعضاء وبحث المشاكل التي تعترض سير العمل التجاري بين البلدين.



واضاف السفير ان مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من الولايات المتحدة وليس للصين يد في هذا الموضوع، منوها الى ان السفارة الصينية تتواصل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي منذ بداية هذا العام بشأن موضوع فتح فرع للبنك الصيني في العراق والتعامل بالعملات المحلية لتسهيل التجارة بين البلدين الصديقين، وفقا للبيان.