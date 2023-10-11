الجامعة العربية تستعد لاجتماع طارئ بشأن غزة.. فؤاد حسين وصل القاهرة

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فؤاد حسين، وصل القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المستوى الوزاريّ، لبحث العدوان الاسرائيلي على غزة".وتلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد الماضي، مذكرة رسمية من فلسطين طالبت فيها بعقد دورة غير عادية لمجلس وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن.وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، قد تقدم بمذكرة لطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب "لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، ومساءلة مرتكبيه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكزين على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد دعا، في بيان إلى "وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري"، مذكراً بما سبق أن حذر منه مراراً من أن "استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور".وفي مايو (أيار) الماضي عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين اجتماعاً طارئاً "لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين" في ذلك الوقت، وتضمنت قرارات القمة العربية الأخيرة في جدة، "التأكيد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى التمسك بالسلام بوصفه خياراً استراتيجياً، والالتزام بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها".وما تزال الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين مستمرة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، صباح السبت 7 تشرين الاول من طرف حركة حماس، والتي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.