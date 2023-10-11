العراق وفلسطين يبحثان تطورات "العدوان" الإسرائيليّ

وذكر بيان للخارجية العراقية، ورد لـ السومرية نيوز، أن حسين "التقى وزير الخارجيَّة الفلسطينيّ رياض المالكيّ، على هامش مشاركته في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاريّ الذي يعقد اليوم، في مقر الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيَّة في القاهرة".وجرى خلال اللقاء "بحث تطورات العدوان الإسرائيليّ على الأراضيّ الفلسطينيَّة المحتلة، وأكّد الوزير فؤاد حسين موقف العراق الثابت، شعباً وحكومةً، تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينيّ في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة".