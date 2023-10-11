رئيس مجلس النواب يتوجه إلى باريس

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "توجه اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة رسمية".وسيلتقي الحلبوسي، خلال الزيارة، وفق البيان، "رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون، ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفه، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه".