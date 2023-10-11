السوداني يوجه بالتعاون مع نزاهة البرلمان لمعالجة "شبهات الفساد"

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع علي رزوقي اللامي مدير مكتب السوداني، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة التعاون التام مع لجنة النزاهة النيابية في معالجة قضايا شبهات الفساد المالي والإداري وتمكينها من أداء مهامها الرقابية التي كفلها الدستور والقانون من خلال التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".ادناه الوثيقة: