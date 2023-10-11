بن سلمان ورئيسي يطالبان بوقف جرائم "الحرب الإسرائيلية"

وأفادت الوكالة بأنه وفي أول مكالمة هاتفية بين رئيسي ومحمد بن سلمان، عقدت محادثات مهمة حول فلسطين والحاجة إلى وقف جرائم الحرب.وأضافت "تسنيم" نقلا عن المعاون السياسي للرئاسة الإيرانية محمد جامشيدي، أنه وخلال المحادثة تم التركيز على وحدة العالم الإسلامي.وذكر محمد جامشيدي في تدوينة على منصة "X" أن "كلاهما يعتقد أن جرائم النظام الإسرائيلي والضوء الأخضر الأمريكي سيؤدي إلى انعدام الأمن المدمر لتل أبيب ومؤيديها".