البرلمان يحدد موعد عقد جلسة استثنائية حول فلسطين

وقال عضو مجلس النواب يوسف الكلابي في تدوينة له على منصة (إكس) تابعتها السومرية نيوز، إنه "بعد ان تم تقديم طلبا مشفوعا بأكثر من 50 توقيعاً للنواب، تم تحديد السبت القادم 14 تشرين 2023 جلسة استثنائية مخصصة لإصدار قرارات بخصوص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ابادة وجرائم ضد الانسانية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب".ادناه نص التدوينة: