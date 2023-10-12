وزير خارجية إيران يصل بغداد

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "عبداللهيان وصل بغداد، اليوم، ضمن جولة إقليمية تشمل العراق ولبنان وسوريا على ضوء التطورات الجارية في غزة".وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن أمير عبداللهيان سيغادر طهران متوجها الى بغداد خلال الساعات المقبلة في أول محطة من جولته الإقليمية.