بحضور المحافظين.. اجتماع برلماني لمناقشة الخطط الزراعية ودعم الموارد المائية

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماع بحث وناقش استعدادات المحافظات للخطة الزراعية الشتوية والالتزام بها ودعم وزارة الموارد المائية بإزالة التجاوزات على الحصص المائي، اضافة الى مناقشة الواقع البيئي في كل محافظة والمشاكل المتعلقة به، واجراءات المحافظات في حفر الآبار ونصب محطات تحلية المياه، واجراءات البلديات بواقع التشجير.كما تناول الاجتماع تدارس حصة القطاع الزراعي والبيئي والموارد المائية من موازنة ٢٠١٩_٢٠٢٠ وقانون سد العجز موازنة ٢٠٢١ وقانون الأمن الغذائي ٢٠٢٢ وقانون الموازنة الثلاثية للأعوام (٢٠٢٣،٢٠٢٤،٢٠٢٥)، وفقا للبيان.من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة النائب فالح الخزعلي على "اهمية التزام كل محافظة بوضع الخطة الزراعية وتحسين الواقع البيئي بما ينسجم مع ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية"، داعيا الى "تزويد اللجنة بالخطط التي ترسمها المحافظات للملف الزراعي واجراءاتها لحماية البيئة وصيانة الأنهر".من ناحيتهم، طالب المحافظين اثناء الاستضافة بـ"توفير التخصيصات الداعمة للخطة الزراعية وسبل معالجة شحة المياه لضمان وصول الماء إلى المواطنين"، علاوة على المطالبة بـ"تشديد العقوبات على المتجاوزين على الانهر بما يتناسب مع حجم الضرر".