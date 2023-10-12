السامرائي يبحث مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستقبل رئيس تحالف المهندس مثنى عبد الصمد السامرائي سفير دولة الكويت في بغداد طارق عبد الله الفرج، في مقر إقامته، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح للبلدين والشعبين الشقيقين، واهمية إدامة الحوار بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف: "حضر اللقاء القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلگي والكادر الدبلوماسي المرافق للسفير".