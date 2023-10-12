الصدر يوجه دعوة للقوات الامنية بشأن تظاهرات دعم غزة

وقال الصدر في منشور على منصة "أكس" تابعته السومرية نيوز، انه "هذه دعوة خاصة لقواتنا الأمنية الجيش والشرطة حصراً لحضور المظاهرة وحمايتها أيضاً".وأضاف: "ودعوة لشيوخ العشائر المحترمين وأساتذة الجامعات وطلبتها الأحبة نساءً ورجالاً، فالقضية الفلسطينية تهمنا جميعاً".