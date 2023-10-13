بعد قليل في نشرة السومرية.. مساعدات عراقية لغزة وحصارها عقاب جماعي

• تظاهرة مليونية في بغداد دعما لفلسطين, والصدر يستعد لايصال المساعدات الى غزة.• ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع والضفة.. ودعوات للمجتمع الدولي بوقف التصعيد الصهيوني.• رايتس ووتش تصف حصار غزة بالعقاب الجماعي.. وتحذر من تفاقم الاوضاع الانسانية في المدينة.• السفير الفلسطيني يتحدث عن احياء ازيلت بالكامل عن الخريطة.. ويُحذِّرُ من مجزرةٍ تُخطِطُ لها اسرائيل.