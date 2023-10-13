السومرية تدين استهداف إسرائيل للصحافيين: خط أحمر

وترى مؤسسة السومرية، في عمليات استهداف الصحافيين محاولة لتقييد عمل الصحافة ومنع نقل الحقائق إلى الجمهور، وتؤكد في الوقت ذاته على أن الصحافيين خط أحمر.وتطالب السومرية، المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بشكل عام والصحافيين والإعلاميين بشكل خاص، معتبرة أن ما حدث من استهداف لأطقم إعلامية في منطقة بعلما الشعب جنوب لبنان وأوقع ضحايا لن يكون الأخير ما لم تتحرك الجهات الدولية لوضع حد لهذه المهازل.ومن هنا، تستذكر السومرية مشاركاتها في عمليات تحرير الأراضي العراقية من دنس تنظيم داعش الإرهابي وتقديمها شهيداً وهو الزميل (علي ريسان) وعدد من المصابين، وتؤكد استعدادها لتغطية المعركة الفلسطينية من أرض الميدان إذا توسعت رقعتها.وفي وقت سابق من اليوم، استهدف قصف اسرائيلي، مجموعة من الصحفيين، ما اسفر عن وقوع خمسة مصابين بينهم المصور ثائر السوداني من وكالة رويترز، وهو عراقي الجنسية، بالإضافة إلى وقوع وقتيل.