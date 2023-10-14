تحالف نبني يوجه دعوة للحكومات العربية والإسلامية بشأن فلسطين

وقالت المتحدثة باسم تحالف "نبني" حنان الفتلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تحالف نبني يرفض بنحو قاطع عمليات القتل والتدمير الممنهجة من قبل الكيان الصهيوني التي يمارسها بحق سكان غزة المظلومين، وآخرها التهجير القسري".وأضاف البيان، "فعلى الرغم من جرائم الحرب المتمثلة بقتل المدنيين والعوائل الآمنة والنساء والأطفال، وقطع مستلزمات الحياة من ماء وطاقة كهربائية، والقتل المتعمد لأهالي القطاع، إلا أن عمليات التهجير هي أكثر وقعاً على أصحاب هذه الأرض، وتكرار لما حصل في نكبة عام 1948".ودعا تحالف "نبني" "الحكومات العربية والإسلامية، وعلى رأسها حكومة العراق لاتخاذ موقف جاد، وصريح من هذا التهجير القسري لسكان غزة، ومنع الكيان الغاصب عبر جميع الوسائل من إفراغ غزة الصمود والاباء من ساكنيها".وختمت الفتلاوي بالقول، "الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، ولشعب فلسطين وفصائله المقاومة النصر على الاحتلال بإذن الله تعالى".