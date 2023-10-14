بحضور 205 نواب.. البرلمان يعقد جلسة خاصة بأحداث فلسطين

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أفتتح أعمال الجلسة رقم 21 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية – الدور الانتخابية الخامسة".وأضاف البيان، أن "عدد الحضور 205 نواب".أدناه جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم: