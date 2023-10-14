"التحديات تتفاقم في الشرق الأوسط".. موقف كردي من الأحداث الفلسطينية الأخيرة

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، ضرورة تقديم كافة المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية إلى قطاع غزة في فلسطين، فيما أشارت إلى أن التحديات تتفاقم في منطقة الشرق الأوسط.





ادناه البيان: واعتبرت الكتلة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المتضرر الأكبر من أعمال العنف بحسب الوكالات الأممية المعنية هم المدنيين الأبرياء، داعية إلى ضبط النفس والحد من التصعيد والبحث حلول ترجع الحقوق للشعب الفلسطيني وترتكز على منطق الحوار والتفاهم".ادناه البيان: